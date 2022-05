Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul startet in Götzis

Niklas Kaul startet nun doch beim Mehrkampf-Meeting in Götzis. (Archivfoto: dpa)

MAINZ - Niklas Kaul hat sich entschieden: Der Zehnkampf-Weltmeister startet nun doch beim Mehrkampf-Meeting in Götzis. Das bestätigte der 24-Jährige vom USC Mainz dieser Zeitung. Nach dem frühzeitigen Aus in Ratingen will Kaul in Österreich am übernächsten Wochenende (28. und 29. Mai) die Norm (8100 Punkte) für die Europameisterschaften im August in München knacken. Kaul hatte zunächst auf die Reise nach Götzis verzichten wollen, um sich voll und ganz auf das Training zu konzentrieren. Nach der verpassten EM-Qualifikation in Ratingen änderte er jedoch seine Saisonplanung. Der Weltmeister von 2019 bestreitet zudem an diesem Wochenende einen Testwettkampf im württembergischen Bernhausen.

„Ich fühle mich wieder 100 Prozent fit und freue mich auf die Starts“, erklärte Kaul, der sich in Ratingen gleich in der ersten Disziplin eine Blockade im Halswirbelbereich zugezogen hatte. Der Mainzer quälte sich noch durch den ersten Tag, stieg aber letztlich beim 400-Meter-Lauf vorzeitig aus. Die Probleme sind auskuriert, Kaul konnte schon einige Tage später wieder normal trainieren. Eigentlich war der 24-Jährige stark in die Saison gestartet, hatte eine Woche zuvor in Frankfurt vielversprechende Leistungen gezeigt.

Weltmeisterschaften im Juli in Eugene

Für die Weltmeisterschaften im Juli in Eugene (USA) ist Kaul als Titelverteidiger gesetzt. Der Mainzer hatte nach Ratingen zunächst überlegt, erst bei der WM die EM-Norm in Angriff zu nehmen. Allerdings scheint das Risiko zu groß, sich nur auf einen Wettkampf zu verlassen.