Zum zweiten Mal vor dem Nichts

CHERSON - Hunderte tote Kinder. Hungernde Menschen. Millionen Geflohene. In der Ukraine tobt seit mehr als einem Monat Krieg. "Fußball ist derzeit Nebensache", sagt Oleh Komuniar. Während er spricht, sind im Hintergrund Gefechte zu hören. Komuniar ist Anhänger und gewissermaßen Retter des SK Tawrija Simferopol. Der Fußballverein steht sinnbildlich für Putins Krieg und die Folgen für das zivile Leben in der Ukraine. Der SK Tawrija war einst der erste Fußballmeister der unabhängigen Ukraine. Völlig überraschend gewann der Verein von der Krim-Halbinsel 1992 gegen den großen Dynamo Kiew den Titel. Es war das einzige Mal, dass nicht Dynamo oder Schachtjor Donezk die Meisterschaft gewannen. Bis 2014 war der stolze Verein mit dem rot-blauen Wappen durchgängiges Mitglied der höchsten ukrainischen Liga, holte 2010 sogar den Pokalsieg. Dann marschierten grüne Männchen ohne Hoheitszeichen auf der Krim auf, besetzten Militärstützpunkte und brachten die Halbinsel unter russische Kontrolle. Die Annexion bedeutete zugleich das (vorläufige) Ende des Fußballvereins. Der Club wurde aus der Liga ausgeschlossen, der Hauptinvestor flüchtete ins Ausland.

Revival im Exil

Es ist Oleh Komuniar zu verdanken, dass der Verein in der Ukraine ein Revival erlebte. Der IT-Experte, 31, Dreitagebart, ist leidenschaftlicher Fußballfan. Die Maidan-Revolution 2013/14 unterstützte er von seiner Heimatstadt Simferopol aus - und flüchtete nach der Annexion wie so viele Richtung Kiew. Von hier aus setzte er sich mit Gleichgesinnten für eine Neubelebung des einstigen Meisters in der ukrainischen Liga ein. Zunächst erfolglos. Dann stieß er auf einen Politologen, der großer Tawrija-Fan und gut vernetzt ist. So wurde der Club wieder ins Leben gerufen. Zur Saison 2016/17 war es so weit. Und seither ging es bis in die dritte Liga, die immerhin wieder Profifußball bedeutete. "Es war ein harter Weg. Am Anfang haben wir unter schwierigen Bedingungen und mit kleinem Budget gespielt", erzählt Komuniar, der den Verein als Fan und Berater verfolgt und nebenbei auch als Vize-Präsident des Exil-Fußballverbandes der Krim tätig ist. Längst war der Verein zu einem Politikum geworden. Symbolisierte er doch, wie sich Teile des zivilen Lebens der Krim auf das ukrainische Festland verlagert hatten. Sogar Ex-Präsident Petro Poroschenko besuchte den Club. Selfies zeigen Komuniar und den ukrainischen Ex-Präsidenten, wie sie ein Tawrija-Trikot mit der Aufschrift: "Krim ist Ukraine" in die Kamera halten. Denn es existiert mittlerweile auch ein russisches Pendant, das in der lokalen Krim-Liga spielt.

Im kleinen Dorf Marianivka zwei Stunden östlich von Cherson wurde Tawrija letztlich in der Ukraine heimisch. Es entstand mithilfe eines lokalen Sponsors ein kleines Stadion und Trainingsgelände. Auch in der dritten ukrainischen Liga lief es mit Platz fünf solide.

Friedliche Demonstrationen gegen Besatzer

Dann schlug Putin ein zweites Mal zu. Am 24. Februar, beinahe genau acht Jahre nach der Krim-Annexion, begann die russische Armee mit einem Krieg in der ganzen Ukraine. Panzer rollen von der Krim aufs ukrainische Festland, die russischen Soldaten rücken im Süden weitgehend ohne Widerstand bis nach Cherson vor. "Unser Stadion, das Trainingszentrum und das Büro unseres Sponsors sind von Russen besetzt worden", schildert Komuniar. "Die Spieler waren gerade im Trainingslager in der Türkei. Manche sind zurückgekommen in die Region um Cherson, andere in den Rest der Ukraine. Manche nach Europa. Jeder ist seines Weges gegangen."

Und die Einwohner in den besetzten Gebieten machten den russischen Besatzern tapfer klar, dass sie nicht willkommen sind. "Sie versuchen zu demonstrieren, friedlich sich zu widersetzen. Aber das Leben dort ist nicht mehr das gleiche", berichtet Komuniar. Bürgermeister, Aktivisten und Journalisten wurden verschleppt. Videos zeigen, wie unbewaffnete Zivilisten sich einem russischen Panzer entgegenstellen. Doch die Berichte mehren sich, dass Russland ein Referendum in der Region abhalten will, um es an sich zu binden.

"Wir werden den Krieg gewinnen"

Der Fußballverein hat in dieser Woche in den sozialen Netzwerken reagiert. "Wir sehen uns gezwungen euch über die Einstellung unseres geliebten Sportvereins Tawrija zu informieren", heißt es dort. Die Zukunft des Vereins ist also unklarer denn je. Fußball-Fan Komuniar bleibt trotzdem optimistisch. "Ich glaube, es wird nur vorübergehend sein. Wir werden den Krieg gewinnen und die besetzten Gebiete befreien." Und dann soll Fußball endlich wieder mehr als nur Nebensache sein.