800 Meter: Tobias Schulz und Stefan Thum feiern Doppelsieg

PADERBORN/ESCHENBURG. In Tobias Schulz und Stefan Thum haben zwei Mittelstreckenläufer des LC Eschenburg bei den offenen Westfälischen Seniorenmeisterschaften in Paderborn erfolgreich mitgemischt. Beim Hallen-Rennen über 800 Meter übernahm Tobias Schulz vom Start weg die Führung und gab diese nicht mehr ab. Er siegte überlegen in guten 2:02,21 Minuten. Den zweiten Rang erkämpfte sich sein Vereinskamerad Stefan Thum in 2:10,50 Minuten vor dem offiziellen Westfalenmeister Thomas Spitmann (Lauf-Gemeinschaft Emsdetten). Dieser erreichte das Ziel nach 2:13,21 Minuten.