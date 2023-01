Am Samstag beim TV Dillenburg Fechten ausprobieren

DILLENBURG. Die Fechtabteilung des TV Dillenburg lädt für den 28. Januar zu einem "Schnuppertag" in die Jahnturnhalle in Dillenburg ein. In mindestens drei Altersgruppen sollen die Teilnehmer im Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenalter in die grundlegenden Techniken eingewiesen werden. Ziel ist es, noch am selben Tag ein erstes Degengefecht zu absolvieren. Wichtig ist eine Anmeldung, damit die Ausrüstung in der passenden Größe gestellt werden kann. Mitzubringen sind ansonsten nur Turnschuhe, Trainingsanzug und ein T-Shirt. Die E-Mail-Adresse für die Anmeldung lautet fechten@tv-dillenburg.de. Anzugeben sind Name, Alter, Kleidungsgröße sowie ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Weitere Informationen finden Sie unter https://fechten-dillenburg. jimdofree.com/schnuppertag-28-01-2023.