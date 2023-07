Herborner Sportler entkommt Alcatraz beim Triathlon

Mit der Startnummer 935: Timo Olp aus Herborn. Der Titel der Triathlonveranstaltung „Escape from Alcatraz“ ist rund um das Gelände in Sichtweite der Golden-Gate-Brücke in San Francisco allgegenwärtig - auf Aufstellern wie diesem, auf Werbetafeln oder auf Fanartikeln. (© Kristina Olp)