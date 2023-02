Hessentitel: Für Tobias Schulz läuft es wie am Schnürchen

Bei den hessischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Senioren in Hanau holte sich Tobias Schulz vom LC Eschenburg (Mitte) in der M35 die Titel über 400 und 800 Meter. Conny Wagener (l.) und Yvonne Heck (r.) siegten über 3000 Meter in der W65 und in der W60. Weitere Starter aus dem Leichtathletikkreis Dillenburg waren ebenfalls erfolgreich. Foto: Helmut Serowy (© Helmut Serowy)