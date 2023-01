Tina Hermann fährt in einer eigenen Liga

Altenberg . Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann hat mit dem erneuten Weltcupsieg in Altenberg erstmals in ihrer Karriere auch den EM-Titel gewonnen. Die 30-Jährige aus Hirzenhain, die für den WSV Königssee fährt, setzte sich am Freitag bei leichtem Schneefall souverän mit 0,62 Sekunden Vorsprung vor Janine Flock aus Österreich durch (wir berichteten). Mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand auf Flock wurde Susanne Kreher vom BSC Sachsen Oberbärenburg Weltcup- und EM-Dritte. Hermann gewann auf der anspruchsvollen Bahn im Osterzgebirge den sechsten Wettkampf hintereinander.