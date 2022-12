Tina Hermann: Glück am Anfang, glücklich am Ende

Tina, alle reden nach Ihrem Sieg in Lake Placid über die Szene mit dem Handy in der Bahn. Haben Sie sich das selbst hinterher nochmal angeschaut? Klar, die Bilder gingen doch ganz schön viral. Ich habe es ziemlich oft gesehen. Ich stand schon erstmal unter Schock, als ich aus der Kurve eins rauskam und der Gegenstand, der für mich erstmal wie eine kleine Hantelscheibe aussah, dort kreiselte. So schnell konnte man gar nicht reagieren, ich hätte auch nichts machen können. Am Ende war es Riesenglück, dass das Handy direkt zwischen meinen Kufen durch ist.

Was hätte denn passieren können, wenn Sie das Handy erwischt hätten? Ich dürfte so 50, 60 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sein. Wahrscheinlich wäre die Kufe beschädigt worden, und ich hätte Probleme für meine zweite Fahrt in Lake Placid gehabt. Es wurde ja erzählt, dass ich da hätte stürzen können. Das glaube ich nicht. Im Ziel wurde mir angeboten, Protest einzulegen und den Lauf wiederholen zu können. Darauf habe ich verzichtet. Ich wollte nur, dass für die nachfolgenden Starterinnen geschaut wird, dass das Handy wieder aus der Bahn ist. Wenn es weiter unten liegt, hätte bei den dort herrschenden Geschwindigkeiten mehr passieren können.

Wissen Sie inzwischen, wie das Handy in die Bahn rutschen konnte? Das ist das Lustige an dieser doch eher ernsten Geschichte. Nach dem zweiten Lauf kam jemand zu mir und fragte, ob ich Englisch sprechen würde und ihm ein Interview geben könnte. Ich habe gesagt, dass ich das schon hinkriege. Der Herr hat erst normale Fragen gestellt, dann plötzlich auf Stopp geklickt und auf Deutsch gesagt: „Tut mir leid, mein Handy.” Ich habe ihn mit großen Augen angeschaut. Er sei ein amerikanischer Fotograf und wohl im Startbereich über etwas gestolpert. Das Handy sei ihm dabei aus der Hand und unglücklicherweise in die Bahn gefallen. Er habe noch Stopp gerufen. Aber ich hatte schon grünes Licht und die Freigabe, so war nichts mehr zu machen. Nach seiner Entschuldigung sind wir im Guten auseinandergegangen.

Sehr gut ausgegangen ist für Sie ja dann das Rennen in Lake Placid. Einen besseren sportlichen Jahresabschluss kann man sich nicht wünschen, oder? Mich hat vor allem der zweite Lauf gefreut. Da konnte ich zeigen, dass ich die Bahn in Lake Placid endlich verstanden habe. In der Vergangenheit hatte ich immer Probleme, für die enge Kurven im Devil’s Highway war mein Schlitten nicht gemacht. Dieses Mal bin ich von Tag eins an gut zurechtgekommen und auch mit einer anderen Einstellung an den Start gegangen. Mit etwas mehr Gelassenheit und dem Gefühl, die Fahrten als Training für meine Weiterentwicklung zu nutzen. Das hat ja ganz gut geklappt.

Wie bewerten Sie das Weltcup-Gesamtpaket in Nordamerika? Ich bin zufrieden. Der erste Lauf in Whistler hat mich brutal geärgert. Ich hätte nie gedacht, dass ich dort so schlecht fahren kann. Park City war auch ein bisschen ärgerlich. Im Training bin ich Bahnrekord gefahren, der erste Durchgang war nicht so sauber und im zweiten bin ich nach Kurve 10 von der Linie abgebogen. Lake Placid war jetzt ein top Abschluss. Ich hatte einen extrem schwierigen Sommer, merke aber, dass ich auf einem guten Weg bin. Die Wochen in Kanada und den USA haben ordentlich geschlaucht, jetzt freue ich mich auf ein paar Tage Ruhe zu Hause in Hirzenhain. Dann geht es nächste Woche schon wieder zum Training nach St. Moritz, wo ich hoffentlich bei der WM im Januar mein Können zeigen kann. Aber erstmal kommt im neuen Jahr der Weltcup quasi vor der Haustür in Winterberg.