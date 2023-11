Tina Hermanns neuer Schlitten bleibt noch in der Garage

Tina, bis Sonntag stand in Winterberg noch die erste Selektion der deutschen Skeletonis auf dem Programm. Sie waren für den Weltcup in China bereits gesetzt. Heißt, es war eher eine lockere Woche für Sie? Nein, ich bin schon ein bisschen kaputt. Denn ich habe viel getestet, viel in der Werkstatt gestanden und an meinem Schlitten und den Kufen getüftelt. Und die Testfahrten auf der WM-Strecke von 2024 waren auch nicht unwichtig. Obwohl ich nur Nachfahrerin war. Weil schon seit dem Sommer feststand, dass nur Christopher Grotheer, Susi Kreher und ich für Deutschland in Yanging starten. Der Rest des Teams fährt jetzt weiter nach Altenberg, dann nach Sigulda. Ende November bei den Deutschen Meisterschaften in Winterberg sind wir alle dann wieder zusammen.

Im Sommer haben Sie sich wieder individuell auf die Titelverteidigung des Gesamtweltcups und die Saison vorbereitet. Was haben Sie genau gemacht? Erstmal habe ich eine Fortbildungswoche an der Bundespolizeisportschule in Bad Endorf als Trainerin-Urlaubsvertretung absolviert. Ab Januar ist die bisherige Trainerin nicht mehr dort, das heißt, ich habe für meinen künftigen Job geübt. Ende Juni, Anfang Juli hatte ich leider ein bisschen körperliche Probleme und musste vier bis sechs Wochen langsamer tun. Dann war Ende September ein Trainingslager in Bratislava und im Oktober waren wir mit dem bayrischen Stützpunkt in Lillehammer. Da hatten wir top Bedingungen in der Bahn und top Wetter.

Bei Lillehammer fällt einem gleich Olympia ein. Was sagen Sie denn zur Frage, ob in Deutschland 2026 möglicherweise die Skeleton-Wettbewerbe von Cortina stattfinden sollen? Oberhof ist da ja raus. Aber ich habe gehört, dass Königssee zur Debatte steht. Das wäre ja sinnvoll und der absolute Hammer. Damit könnte der Wiederaufbau meiner eigentlichen Heimbahn forciert werden. Und meine Motivation würde noch größer sein, bis zu den nächsten Winterspielen weiterzumachen. Denn es wäre doch einzigartig, am Heimatstandort vor der Haustür Olympia zu erleben. Bis dahin müsste ich natürlich auch konkurrenzfähig bleiben.

Sie sind jetzt 31, schon so lange dabei und haben fast alles im Skeletonsport gewonnen. Haben Sie nach der vergangenen Saison auch mal ans Aufhören gedacht? Es stellen sich mir immer die Fragen vor einer neuen Saison: Wie komme ich rein? Wie bin ich drauf? Bin ich noch zu einhundert Prozent auf den Leistungssport fokussiert? Du musst das wollen und dahinterstehen, was du machst. Spätestens als wir in Lillehammer waren, habe ich gemerkt: Es macht mir noch so viel Spaß, ich bin mit dem Herzen dabei. Es brennt noch in mir. Aktuell am Material zu feilen, ist auf der einen Seite eine andere Herausforderung, weil mir das früher ja oft abgenommen wurde. Aber es ist auch super interessant und motivierend.

Steigen Sie auf einen neuen Schlitten um? Ja, wobei ich in China noch auf meinem alten Gerät fahre. Das war von der Orga nicht anders zu machen. Aber ich habe in Winterberg schon mit dem neuen Schlitten getestet. Da muss ich zugeben, dass das nicht so easy war, wie ich es gedacht habe. Ich dachte, ich lege mich drauf, und in ein paar Tagen passt das. Aber es gibt noch einiges zu schrauben, bis es passt.

Einiges neu bei Tina Hermann. Die Bahn in Yanqing aber kennen Sie schon seit Olympia 2022. Ich freue mich riesig. Auch, weil ich noch eine Rechnung mit dieser Bahn offen habe. Sie ist ja lang, was mir als nicht so gute Starterin eigentlich besser liegt. Insgesamt ist China nur der Anfang einer sehr langen Saison, so lange wie noch nie. Der letzte Weltcup steigt Ende März. Da gilt es durchzuhalten und nicht zum Ende hin einen Tiefpunkt zu haben. Vor allem nicht bei der WM.

Die wird Mitte Februar in Winterberg, also nicht gerade auf einer ihrer Lieblingsstrecken ausgetragen. War die Selektion jetzt schon ein kleiner Fingerzeig? Ach, ich habe in Winterberg auch schon Weltcups gewonnen, so ist es nicht. Der Start dort ist natürlich mitentscheidend, es muss fahrerisch alles passen auf dieser flachen Bahn, wo es erst ab Kurve acht richtig schnell wird. Die Kufenwahl ist in Winterberg wegen des oft wechselnden Wetters ebenfalls wichtig. Und zur Konkurrenz im eigenen Stall: Die jungen Fahrerinnen drücken von hinten. Viktoria Dönicke hat das Rennen am Sonntag mit einer Super-Startzeit gewonnen. ,Jacka’ (Jacquelline Pfeifer geb. Lölling, Anm. d. Red) wird alles geben, um bei ihrer Heim-WM zu starten. Dazu Hannah Neise, Susi Kreher, es wird nicht einfach, sich schon intern durchzusetzen.