Turnen: Grundstein für den Pokalsieg ist gelegt

Die Turnerinnen des TV Dillenburg lagen in der Leistungsklasse 3 vor dem TV Burg knapp in Führung. Das Foto zeigt in der hinteren Reihe Maroa Bodrina und Luisa Meinhardt, in der Mitte Kinberly Kessler und Johanna Thomas sowie vorn Mia Hermann, Simone Ciliox und Ylva Döring. Foto: Daniela Weckert