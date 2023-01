Cataldos „Double-Double”

In der Sporthalle der Tilemannschule herrschte gute Stimmung. Die Licher Trommler und die mitgereisten Fans aus der Bierstadt sorgten für einen lautstarken Gegenpart zu den Limburger Fans. Und der schien zunächst die Gäste stärker zu beflügeln. Sie entschieden das Tip-Off für sich und lagen nach einer Minute schon mit 5:0 in Führung. Zwei gelungene Center-Aktionen von Brian Cataldo brachten die Baskets schnell wieder heran, aber bis zur ersten eigenen Führung sollte es doch bis zur 8. Minute dauern. Dann nahm das Limburger Spiel Fahrt auf, und mit zwei Dreiern von Jari Beckmann und Matej Kljaic lag Limburg mit sechs Punkten in Front. So gut auch der nächste Abschnitt mit schnellen fünf Baskets-Punkten begann, so schlecht war die Fortsetzung: Ein Licher 8:0-Lauf und gleich darauf ein weiterer mit 9:0 drehten das Spiel; mit dem Halbzeitpfiff ging das zweite Viertel mit 28:16 an Lich.