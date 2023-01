Günter Habel: Ein „Macher” wird 80

Günter Habel spielte bis zu seinem 28. Lebensjahr in den Schüler- und Jugendmannschaften sowie in der 2.Senioren-Mannschaft für seinen SVWilsenroth. Da ihm die Vereinsarbeit und besonders die Jugendarbeit interessierten, übernahm er 1968 den Posten als Jugendbetreuer. Daraus wurden schließlich 40 Jahre Vorstandsarbeit beim SVW in verschiedenen Positionen (1. und 2. Vorsitzender, Schriftführer sowie 20 Jahre Jugendleiter). Für sein großes Engagement wurde ihm 2010 die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Bereits 1973 – und das spricht für seine ehrenamtliche „Ausdauer“ – war Günter Habel Initiator des Jugendzeltlagers des SV Wilsenroth.