Hammerwurf-Elite bei der LSG Goldener Grund

Selters-Niederselters. Der dritte und letzte Werfertag der LSG Goldener Grund für dieses Jahr verspricht am Samstag auf dem alten Sportplatz in Niederselters ein absolutes Highlight zu werden. Ein Blick in die Meldeliste lässt die Herzen der Leichtathletik-Fans höherschlagen. Vor allem beim Hammerwerfen der Frauen. Mit Samantha Borutta (Eintracht Frankfurt) wird die amtierende Deutsche Meisterin der Frauen an den Start gehen. Sie hat das 4-kg-Gerät in diesem Jahr bereits auf 69,40m geschleudert. Mit dabei sein wird auch ihr Vereinskollege Christoph Gleixner, der aktuell eine Bestweite von 67,83 m im Hammerwurf der Männer vorzuweisen hat; er war Dritter der Deutschen Meisterschaften in Kassel.