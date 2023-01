Limburger HC: Klassenerhalt geschafft

Bereits in der 3. Minute war die HG in Führung gegangen. Der LHC spielte geduldig eigene Chancen durch Max Müller und Julien Collée heraus, doch Nürnberg erhöhte per Strafecke auf 0:2. Im zweiten Viertel überwogen die Chancen auf Limburger Seite. So verkürzte Max Müller nach starkem Zuspiel von Julien Collée auf 1:2. Kurz vor der Halbzeit trafen die Franken per Rückhandschuss zum 1:3.