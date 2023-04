Medenrunde vor dem Start: Es boomt in den Vereinen

Für alle Mannschaften aus dem Tenniskreis Limburg-Weilburg besteht selbstverständlich wieder die Möglichkeit, ihre Spielberichte in der Nassauischen Neuen Presse zu veröffentlichen. Dazu sollten die Teamverantwortlichen die wichtigsten Informationen – unterteilt in Spielklasse, Altersklasse, Spielpaarung, Ergebnis, Punktesammler (bis Gruppenliga) – bis spätestens montags, 9Uhr, oder am Morgen nach dem Spiel, per E-Mail senden an: