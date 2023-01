Niedererbach träumt weiter

NIEDERERBACH. In der 2. Luftpistolen-Bundesliga West sollte eigentlich die Entscheidung um die Endplatzierungen fallen. Für den Schützenverein Niedererbach aber ist die Saison noch nicht ganz beendet. Dank zweier weiterer exquisiter Vorstellungen mit einem 4:1 gegen die SSG Teutoburger Wald und einem 5:0 gegen die SpV Brackwede qualifizierte sich das Team aus dem Rheinland-Pfälzer Grenzgebiet ungeschlagen mit einer Bilanz von 14:0 Gesamt- und 30:05 Einzelpunkten souverän als Tabellenerster für die Aufstiegsrelegation. Am 29. Januar wird Zweitliga-Meister SV Niedererbach also noch einmal in Hannover im Einsatz sein, wenn insgesamt sieben Mannschaften um ein Ticket für die 1. Bundesliga schießen werden.