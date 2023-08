Olivia Gürth aus Diez läuft ins Finale der Leichtathletik-WM

Hinter der Kenianerin Jacklin Chepkoech (9:16,41), Zerfe Mondemaegn (Äthiopien/9:16,97), Luiza Gega (Albanien/9:17,71) und Alice Finot (Frankreich/9:20,27) lief Olivia Gürth - so schnell wie nie zuvor in ihrem Leben - nach 9:24,28 Minuten als Fünfte ins Ziel und in den Endlauf der Weltmeisterschaften am Sonntag und zählt damit zu den besten 15 Läuferinnen dieser Titelkämpfe.