Tschüss, Nicki Lazzaro!

Der zusammen mit Alex Linke und Jan-Erik Wolfgram vor dem Spiel vom 1. TuS-Vorsitzenden André Hoffmeister verabschiedete Nicki Lazzaro zeigte in seinem letzten Heimspiel noch einmal seine ganze Klasse. Als er in der letzten Minute einen langen Pass mit einer Reflexbewegung am HSG-Torwart zum 34:28 weiterleitete, hielt es selbst Hallensprecher Maxi Linke nicht mehr auf seinem Sitz: „Nicki. du darfst noch nicht aufhören!“, klang es aus den Lautsprechern der Halle. Der Nachwuchs ließ nicht lange auf sich warten und präsentierte sich nur Sekunden später in Person des A-Jugendlichen Christoph Horn, der in seinem ersten Seniorenspiel in der Landesliga einen Strafwurf zum 35:28-Endstand vollendete.