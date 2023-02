Coach Unger: "Zu Hause zeigen, was uns ausmacht"

Der aktuelle Gegner der Marburgerinnen hat ganz andere Möglichkeiten. Zum einen richtet Osnabrück am 18. und 19. März das Finalturnier um den Deutschen Pokal aus. In elf von 28 Auflagen holte der Gastgeber auch den Pott. Und die Panthers haben noch ein Eisen im Feuer: Als Tabellenfünfter schielen sie auf den vierten Rang, der in der ersten Playoff-Runde den Heimvorteil bedeuten würden. Dazu dürfen sie in ihren beiden verbleibenden Partien nicht weniger gewinnen, als der aktuell noch viertplatzierte Herner TC, der noch drei Mal ran darf. Bei Osnabrück feierte vorige Woche Jenny Strozyk nach monatelanger Verletzungspause ihr Comeback mit 6 Punkten in 16 Minuten beim 90:64-Auswärtssieg in Halle, dem dritten Erfolg in Folge. In den Statistiken der Panthers fallen auf: Paisley Harding aka Johnson (Punkteschnitt 13,7), Frieda Bühner (12,4), Noortje Driessen (9,6) und Marie Reichert (9,3 und 7,9 Rebounds), die in jungen Jahren auch schon mal für den BC Marburg die Basketball-Schuhe geschnürt hat.