Footballer der Marburg Mercenaries ziehen aus der GFL zurück

Marburg. Rechtzeitig vor der Meldefrist am 30. September 2023 haben die durch Betrugsvorwürfe in unruhige Fahrwasser geratenen American Footballer der Marburg Mercenaries am späten Freitagnachmittag ihren Rückzug aus der German Football League (GFL) bekannt gegeben. Dazu erklärt Mercenaries-Präsident Carsten Dalkowski: „Wir haben gestern nach langen intensiven Gesprächen und Abwägung aller Argumente im Vorstand einstimmig entschieden, dem AFVD und der GFL fristgerecht mitzuteilen, dass wir auf die Lizenz für die 1. oder 2. Bundesliga in 2024 freiwillig verzichten. Dieser Schritt war aufgrund der aktuellen Gesamt-Situation für den Vorstand leider alternativlos. Diese Entscheidung haben wir mit unseren Partnern, Sponsoren, den Sportlern und auch der Stadt Marburg abgestimmt und Mut machende Unterstützung für diesen schwierigen, aber notwendigen Schritt auf breiter Front erhalten.“