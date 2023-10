Hinterländer Kegler steuern nun auf Meisterschaftskurs

Jörg Czernetzki war auch bei den Hinterländer Siegen in Allendorf/Lumda und Niederscheld ein absoluter Leistungsträger der KSG. In der Auswärtsschnittliste wird der Routinier mit 753,8 aus fünf Wettkämpfen auf Platz 2 geführt.

Die KSG bleibt auswärts in der Bezirksoberliga eine Macht. Beim Tabellenführer Allendorf/Lumda packen Bögel & Co. ebenso alle 3 Punkte ein, wie beim Schlusslicht in Niederscheld.