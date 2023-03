Bundesligaprofis pfeifen Bezirksligaspiel in Rheinhessen

Mainz. Zwei Profifußballer leiten als Schiedsrichter ein Spiel in der Bezirksliga Rheinhessen: Diese besondere Aktion führt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am 25. März in Nierstein durch. Beim Spiel des gastgebenden VfR gegen Aufsteiger TSV Mommenheim (Anpfiff 15 Uhr) werden Anton Stach, Mittelfeldspieler des Bundesligisten Mainz 05, und Nils Petersen, Stürmer des Bundesligisten SC Freiburg, nach Informationen unserer Zeitung jeweils eine Halbzeit pfeifen.