16-jährige Kaufmann scheitert bei WM nur knapp

Kaufmann gehörte bereits zum deutschen Team, das 2021 die Mannschafts-Europameisterschaft gewann und 2022 das Halbfinale der Team-WM erreichte. Bei ihrem ersten WM-Einsatz im Einzel besiegte sie Sarah Hanffou aus Kamerun am Sonntag in 4:3 Sätzen. Im Doppel ist sie in Durban weiterhin im Wettbewerb: An der Seite von Sabine Winter (TSV Schwabhausen) zog sie dort am Montagmittag in die dritte Runde ein.