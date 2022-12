Darts-WM: Kampf der Giganten und ein Saarländer

Die Finalphase bei der WM ist stets gespickt mit Stars und großen Duellen, diesmal aber besonders. 29 gesetzte Spieler - und damit mehr als in jedem anderen der vergangenen zehn Jahre - meisterten ihre Auftakthürden, nun gibt es packende Aufeinandertreffen in Serie. Das vorerst größte ist sicher am Dienstagabend (21.30 Uhr) das von „Iceman“ Price (Weltmeister 2021) und Routinier „Barney“ (Weltmeister 2007).