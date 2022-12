Absturz und Existenzgedanken: Hopp „an einem Wackelpunkt“

Hopp ist sportlich am Tiefpunkt, national haben den einstigen Hoffnungsträger in Gabriel Clemens und Martin Schindler längst andere überholt. „Darts ist nach wie vor meine Leidenschaft. Wenn es langfristig in den nächsten fünf Jahren aber weiter nichts werden sollte, will ich nichts ausschließen. Ich bin Mitte 20, es kann noch ganz andere Kapitel in meinem Leben geben. Es gab jetzt einen Karriereknick, denn es ging relativ steil nach oben“, sagte Hopp. Seine weiteren Rollen rund um die WM: Experte im niederländischen TV und vorab Sparringspartner für Akteure, die im „Ally Pally“ selbst gefordert sind.