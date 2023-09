Achter meistert erste Nervenprobe - Zeidler auf WM-Goldkurs

Anders als der Achter kann Oliver Zeidler nach seinem Sieg im Halbfinale bereits sicher für Paris planen. Wie schon in den beiden bisherigen Rennen an der Ada Ciganlija präsentierte sich der 27 Jahre alte Titelverteidiger erneut in blendender Form. Selbst Olympiasieger Stefanos Ntouskos (Griechenland) musste dem hohen Tempo des deutschen Skiff-Meisters Tribut zollen und sich am Ende mit einer guten Bootslänge Rückstand geschlagen geben.