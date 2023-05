Ärger um erste DOSB-Nominierung für European Games

Bei dem Multi-Sport-Event geht es in 18 von 22 vertretenen olympischen Sportarten um die Qualifikation für die Olympischen Spiele Paris 2024. In zwölf Disziplinen werden zudem die Europameister ermittelt. „Der sportliche Stellenwert der Veranstaltung ist damit seit der letzten Ausgabe 2019 in Minsk erneut deutlich gestiegen“, hieß es weiter. Rund 7000 Athleten aus ganz Europa werden an zwölf Tagen in 29 Sportarten in Krakau und der benachbarten Region erwartet. Das Team Deutschland ist in 27 von 29 Sportarten vertreten.