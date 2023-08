Beach-Volleyball: Ludwig/Lippmann holen EM-Bronze

Beim 1:2 (19:21, 21:19, 14:16) im Halbfinale am Vormittag gegen Tanja Hüberli und Nina Brunner aus der Schweiz waren Ludwig und Lippmann nach dem verlorenen ersten Durchgang besser ins Spiel gekommen. Beim 20:17 hatten sie zwei Satzbälle, schafften aber erst im dritten Versuch den Ausgleich. Im Entscheidungssatz wehrten die Deutschen zwei Matchbälle ab. Den letzten Ball setzte Lippmann dann jedoch ins Netz und sorgte so für die Entscheidung zugunsten von Hüberli/Brunner, die 2022 bei der EM in München Silber gewonnen hatten.