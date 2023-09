Bericht: Mega-Boxkampf zwischen Usyk und Fury im Winter

London (dpa) - . Der Titel-Vereinigungskampf der beiden Schwergewichts-Boxweltmeister Oleksander Usyk und Tyson Fury ist einem Medienbericht zufolge perfekt. Wie der US-Fernsehsender ESPN mit Bezug auf mehrere, namentlich aber nicht genannte Quellen berichtete, hätten beide Sportler einen Vertrag für einen Kampf in Saudi-Arabien unterzeichnet. Demnach werde das in der Szene mit Spannung erwartete Duell am 23. Dezember oder im Januar 2024 stattfinden.