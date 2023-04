Brecel und Selby im Finale der Snooker-WM

Brecel verkürzte in der vorletzten Session noch auf 10:14 und setzte seinen Lauf auch am Samstag fort, dort glich er zunächst auf 14:14 aus. Der Weltranglisten-Zehnte hatte zuvor im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan aus England das Kunststück geschafft, dank sieben gewonnener Partien in Folge noch weiterzukommen.