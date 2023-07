Bronze für Märtens: Guter Start „pusht“ deutsche Schwimmer

Wellbrock und Märtens trainieren zusammen bei Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn in Magdeburg und spornen sich immer wieder zu Höchstleistungen an. Wellbrock, der erst in der Nacht auf Dienstag (ab 3.30 Uhr/MESZ) ins Renngeschehen in der Marine Messe eingreift, unterstützte seinen Teamkollegen in der Halle und empfing ihn nach dem Rennen in den Katakomben.