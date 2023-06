Bulgarien statt Polen: Eine EM zwischen Politik und Sport

Nicht alle Sportler konnten der FIE-Anweisung folgen. So wird etwa der für die Europaspiele nominierte Degen-Fechter Richard Schmidt in Plowdiw fehlen. Für den WM-Dritten von 2017 in Leipzig geht das zweite Staatsexamen vor. „Dies sind Dinge, die nicht gut sind für die Sportler. Man will schließlich seine Chancen wahren“, sagt Kirch. In Krakau, bei der Mannschafts-EM, gehört er wieder zum Team.