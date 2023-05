Chance oder Risiko? Der Sport geht mit KI in die Zukunft

Im Profifußball will die Firma Plaier das Spielerscouting mittels eigens entwickelter KI auf eine neue Stufe heben. Dabei kommt eine Echtzeitanalyse des Spielsystems und Kaders zum Einsatz. Die Ergebnisse werden mit Daten zu über 100.000 Spielern verknüpft, die im System erfasst sind und gemäß ihren Fähigkeiten in Relation zum suchenden Verein gewichtet werden. Bei diesem systematischen Vorgehen lernt die KI aus historischen Daten und Prognosen. Mitgründer Jan Wendt stellt den Kunden eine 90-prozentige Treffer-Wahrscheinlichkeit bei Transfers in Aussicht: „Wir sagen nicht: Das könnte sein. Sondern wir sagen: Das ist so und wird in den nächsten sechs Jahren so aussehen.“