„Chef“ van Gerwen protzt nach siebtem Darts-Titel

In der Darts-Szene stehen spannende Wochen bevor. Der Engländer Smith führt die Rangliste an, van Gerwen und Price sind derzeit seine härtesten Widersacher. Schon in drei Wochen (15. bis 18. Juni) ist die Weltelite in Frankfurt am Main zur Team-WM zu Gast. Dann will auch das deutsche Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler um einen Major-Titel kämpfen.