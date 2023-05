China feiert ersten Weltmeister im Schach - Ding Liren siegt

Im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo schlug der Erfolg große Wellen. Millionen von Chinesen verfolgten die Nachricht aus in Kasachstans Hauptstadt schon in der Nacht chinesischer Ortszeit und bejubelten den Erfolg.„Wir Chinesen sind auf die höchste Schachbühne aufgestiegen“, hieß es in Kommentaren. Ding Liren wurde „als Stolz Chinas“ beschrieben.