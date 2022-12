Youssef Mokhtari über Marokko: Die Spieler sind schon Legenden

Was bedeutet der Fußball generell in Marokko und was bedeutet es für das Land, als erstes afrikanisches Team das WM-Halbfinale erreicht zu haben?

Es gibt momentan in Marokko nur ein Thema: Das ist die Nationalmannschaft. Die Menschen sind megahappy und stolz. Bei uns ist es so: Wenn du Leistung bringst, dann wirst du auf Händen getragen. Der Fußball ist groß in Marokko, wir haben Stadien, die mit 40.000, 50.000 Zuschauern gefüllt sind. Wenn Wydad gegen Raja Casablanca im Stadtderby spielt, wollen 150.000 Zuschauer ins Stadion.