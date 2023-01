Dämpfer für Darts-Millionenliga: Clemens droht Aus

Der WM-Halbfinalist aus dem Saarland hat nach der 4:6-Niederlage gegen Portugals José de Sousa nur noch Außenseiterchancen, an der millionenschweren Premier League teilnehmen zu dürfen. Der 39 Jahre alte Clemens konnte in Milton Keynes nicht an seine WM-Performance anknüpfen, als er unter anderen den walisischen Primus Gerwyn Price düpierte und in die Runde der letzten Vier einzog.