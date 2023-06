Darts-Duo zwischen Aufbruch und Motzerei

Schindler - im Halbfinale der stabilere Profi von beiden - wirkte deutlich aufgeräumter. „Ich denke, dass die Zeit eher für uns arbeitet als gegen uns. Wir blicken definitiv positiv auf dieses Wochenende zurück“, sagte der 26-Jährige. Als Glanzlicht bleibt der deutliche 8:3-Sieg über Favorit England mit Einzel-Weltmeister Michael Smith im Gedächtnis. Dass trotz einer historischen Darts-Chance am Sonntagabend Plätze in der Eissporthalle leer blieben, bedauerte Schindler. „Natürlich ist es schade. Man kann da aber nicht böse auf die Fans sein.“ Knapp 3000 Fans waren für Halbfinale und Endspiel in die Arena gekommen.