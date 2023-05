Darts-Legende Phil Taylor kommt zu Turnier nach Mainz

Mainz. Das ist mal ein echter Hammer für den Darts-Sport in Mainz und Rheinhessen. Legende Phil Taylor hat sich für das Rheinhessen-Darts-Gala-Turnier am 2. Oktober in Mainz angekündigt. Mit sechzehn Weltmeister-Titeln ist der Engländer unangefochtener Rekordhalter im internationalen Darts-Sport. In der Halle 45 soll dann die große Darts-Party steigen, ab 20 Uhr fliegen die Pfeile. Auch die des Wiesbadener Profis Max Hopp, der ebenfalls am Turnier teilnimmt.