Darts-Profi Schindler genießt Weihnachten mit Raclette

„Es war ein tolles Gefühl, diesen ersten Sieg bei der WM einzufahren. Die Laune war nicht schlecht über Weihnachten. Es war schön, im Rahmen meiner Familie mit Frau und Kind zu sein“, sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Nach seinem 3:1-Sieg gegen Martin Lukeman war Schindler an Heiligabend in die Heimat und am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages wieder zurück nach London gereist.