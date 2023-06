Darts-Sieg über England: Deutsches Team im Halbfinale der WM

Gabriel Clemens und Martin Schindler besiegten die topgesetzten Engländer Michael Smith und Rob Cross in Frankfurt am Main nach starker Leistung deutlich mit 8:3. Nach den souveränen Erfolgen über Hongkong und Japan (jeweils 4:0) sowie dem 8:6 über Polen war es für Schindler/Clemens der vierte Sieg bei diesem Turnier, sie sind weiter ungeschlagen. Bereits an diesem Sonntagabend (ab 19.00 Uhr/DAZN) werden die Halbfinals und das Endspiel ausgetragen.