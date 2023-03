Darts-Star Michael Van Gerwen festigt Tabellenführung

Die ansteigende Formkurve kommt für den dreimaligen Weltmeister genau zur richtigen Zeit, denn an diesem Wochenende steht das nächste Major-Turnier an. In Minehead warten die UK Open, bei denen „Mighty Mike“ erneut als Favorit gilt. Auch Deutschlands WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ist mit dabei. Völlig aus der Spur gekommen ist der Schotte Peter Wright, der auch nach fünf Premier-League-Spieltagen noch null Punkte hat. Einen Einzug in die Playoffs, die in London ausgespielt werden, kann „Snakebite“ Wright wohl bereits abschreiben.