Darts-Team-WM steigt 2024 in Frankfurt

Am Donnerstag und Freitag sind bei der EM allerdings Ruhetage. Erst an den entscheidenden Darts-Tagen am Samstag und Sonntag laufen parallel die ersten Achtelfinals. Im Frankfurter Deutsche Bank Park wird in der K.o.-Phase erstmals und letztmals am 1. Juli gespielt. Anlässlich der Winter-WM der Fußballer in Katar 2022 hatte die PDC bei ihrer Weltmeisterschaft in London sogar die Startzeiten angepasst, um beim Kampf um TV-Quoten nicht gegen das große Fußballturnier zu laufen.