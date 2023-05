Darts-Weltmeister Smith setzt Erfolgsserie fort

„Ich war heute nicht in Bestform. Aber Mut und Entschlossenheit haben mir geholfen, den Tagessieg zu holen“, sagte der Engländer Smith. Am kommenden Donnerstag steht in Aberdeen der letzte Vorrundenspieltag auf dem Programm. Price (36 Punkte), Smith (33) und van Gerwen (31) sind für das Finale in London am 25. Mai bereits qualifiziert.