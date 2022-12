Darts-WM: Der umstrittene Fall Sherrock

London (dpa) - . Weihnachten war für Fallon Sherrock in diesem Jahr schon vor dem ersten Advent. Im November, als die 28 Jahre alte Darts-Spielerin die WM-Teilnahme zu verpassen drohte, kam der Weltverband PDC mit einer Modifikation um die Ecke und bescherte der „Queen of the Palace“ eine Rückkehr in den Alexandra Palace, wo sie im Dezember 2019 Darts-Geschichte geschrieben hatte.