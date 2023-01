Darts-WM: Die Fakten vor dem großen Spiel des „German Giant”

Im legendären Alexandra Palace, einer Arena im Norden Londons, bei jedem Darts-Fan als „Ally Pally“ bekannt. Benannt ist die Arena nach der damaligen Kronprinzessin Alexandra von Dänemark. Gespielt wird in der West Hall, die bis zu 3000 Zuschauer fasst. Ein Umzug in die deutlich größere Great Hall wird seit Jahren thematisiert, aber bislang nicht umgesetzt. Für die Fans ist neben dem Konsum von Unmengen an Bier vor allem eines üblich: die Verkleidung. Die Spieler werden lautstark angefeuert.