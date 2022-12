Das bringt der Tag der Darts-WM

London (dpa) - . Am sechsten Tag der Darts-WM in London kann zumindest tagsüber etwas durchgeschnauft werden. Es gibt keine Session am Nachmittag, erst abends (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen vier Spiele auf dem Plan. Auch eine geschichtsträchtige Frau und ein ehemaliger Weltmeister wollen ihre ersten Aufgaben lösen. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind dann auch die drei deutschen Profis Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel ins Geschehen involviert.