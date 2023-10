Das muss man wissen zur Ironman-WM der Frauen in Hawaii

Kailua-Kona (dpa) - . Es wird die nächste große WM-Premiere in diesem Jahr. Die Ironman-Bühne gehört diesmal nur den Frauen in Hawaii. Einen Monat nach dem packenden Männer-Rennen mit dem Vizeweltmeistertitel für Patrick Lange hinter dem Franzosen Sam Laidlow in Nizza an der Côte d'Azur starten diesmal im Sehnsuchtsort des Langstrecken-Triathlons am Samstag die Frauen um die deutsche Ex-Weltmeisterin Anne Haug. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer Laufen. Und es haben sich die Besten der Besten angemeldet.