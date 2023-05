Das sind die Gewinner des Gutenberg Marathons in Mainz

Einen einsamen Lauf gab es bei den Frauen, wo die klare Favoritin Vaida Zusinatiè-Nekriosiene das Feld dominierte, in 2:40:28 Minuten einen einsamen Sieg einfuhr. „Ich wollte eigentlich 2:26 Stunden laufen, aber es war nicht einfach, weil ich vorne alleine gelaufen bin”, sagte die Litauerin, die sich teilweise an Männer hängte und mit weitem Abstand den Gutenberg Marathon gewann. Dahinter landete Johanna Ehrenklam aus Mainz in 3:01:02. Eine beachtliche Leistung, zumal die 30-Jährige als Trailrunnerin vornehmlich in der freien Natur läuft und in ihrer Heimatstadt erst den zweiten Marathon ihres Lebens bestritt. „Ich bin mega-zufrieden, es war echt schön, hier zu starten. Der zweite Platz kommt echt unerwartet”, sagte sie.