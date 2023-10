Dauser holt WM-Gold am Barren - „Mehr als ein Traum“

Die deutschen Meisterschaften in Frankfurt/Main sowie ein Qualifikations-Wettkampf in Würzburg jeweils im Juni nächsten Jahres werden den Ausschlag für die Nominierung geben. „In den Kriterien sind die Prognosewerte für Medaillen- und Final-Platzierungen enthalten und daran wird sich weiterhin orientiert“, sagte Gutekunst. Noch nicht abschließend geklärt ist allerdings, ob dann wie sonst üblich das Mehrkampf-Ergebnis oder die Leistung an einem Gerät entscheidend sind. „Das ist etwas, was man in diesem speziellen Fall diskutieren und auch nachschärfen muss“, erklärte er.